Behindertenbeauftragte fordern mehr Inklusion in Schule, Arbeit und Kultur

Berlin: Zum Internationalen Tag für Menschen mit Behinderung werden Forderungen nach mehr Teilhabe laut. Der Behindertenbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, Kiesel, kritisierte im BR-Interview, dass Inklusion immer dann in Frage gestellt werde, wenn die wirtschaftliche Lage nicht gut sei. Dabei, so Kiesel, sollte sie eigentlich zu den Grundüberzeugungen in der Gesellschaft gehören. Am meisten Handlungsbedarf sieht er an Schulen; aber auch auf dem Arbeitsmarkt gibt es Kiesel zufolge viel Nachholbedarf. Der Behindertenbeauftrage der Bundesregierung, Dusel, hat gestern Abend einen Katalog mit Empfehlungen für den Kulturbetrieb an Staatsministerin Roth übergeben. Darin wird gefordert, Menschen mit Behinderungen mehr einzubeziehen - ob als Publikum, Künstler oder Beschäftigte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2024 08:00 Uhr