Behindertenbeauftragte fordern Abbau von Sonderstrukturen

Bremen: Die Beauftragten von Bund und Ländern für die Belange von Menschen mit Behinderungen fordern Sonderstrukturen wie Förderschulen und Werkstätten abzubauen. Am Rande ihrer zweitägigen Herbstkonferenz in Bremen verweisen die Beauftragten in einem gemeinsamen Appell auf die Verfassung. Darin sei ein Transformationsauftrag formuliert hin zu einer inklusiven Gesellschaft. Die Bremer Landesbeauftragte Frankenstein betonte als Gastgeberin des Treffens, Deutschland komme diesem Auftrag nicht nach. Der Grundgesetzartikel, nach dem niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden dürfe, bedeute aber einen unmittelbaren Handlungsauftrag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 18:00 Uhr