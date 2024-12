BayWa einigt sich mit Aktionären und Banken auf Sanierungskonzept

München: Der hochverschuldete Agrar- und Baustoffkonzern BayWa hat sich mit seinen Großaktionären und Gläubigerbanken auf einen Weg zur Sanierung geeinigt. Die Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG und die österreichische Raiffeisen Agrar Invest beteiligen sich demnach an einer Kapitalerhöhung über 150 Millionen Euro. Die BayWa teilte am Abend mit, es werde wohl bis Ende April dauern, bis die Verträge über die Verlängerung der mehr als fünf Milliarden Euro schweren Schuldenlast fertig sind. Anfang Dezember war bekannt geworden, dass der angeschlagene Agrar- und Baustoffkonzern in den nächsten drei Jahren jeden sechsten Arbeitsplatz in Deutschland streicht.

