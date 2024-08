Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele enden

Bayreuth: Mit der Oper "Tannhäuser" gehen heute die Richard-Wagner-Festspiele zu Ende. Die Saison wird auch deshalb in Erinnerung bleiben, weil zum ersten Mal in der Geschichte der Festspiele mehr Dirigentinnen am Pult standen als männliche Kollegen. Zudem meldeten die Festspiele heuer wieder ein volles Haus, nachdem im vergangenen Jahr einige Tickets für das eigentlich traditionell ausverkaufte Opernspektakel nicht weggegangen waren. Im kommenden Jahr soll der frühere Musikdirektor Christian Thielemann nach einigen Jahren Hügel-Abstinenz zu den Festspielen zurück kehren und den "Lohengrin" dirigieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2024 09:00 Uhr