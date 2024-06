Bayerns Umweltminister Glauber will Hochwasserschutz priorisieren

München: Bayerns Umweltminister Glauber hat Bilanz zum jüngsten Hochwasser gezogen. Im Umweltausschuss des Landtags sprach er von einer extremen Herausforderung und dankte allen Helfern, die während der Flut - so wörtlich - Übermenschliches geleistet hätten. An mehr als 30 Pegeln seien die Messstände eines Jahrhunderthochwassers überschritten worden. 7000 Menschen mussten dem Minister zufolge evakuiert werden, vier kamen ums Leben. Ein Feuerwehrmann werde immer noch vermisst. Der Freie-Wähler-Politiker sagte, dass es jetzt darum geht, weitere Hochwasserschutzmaßnahmen umzusetzen. Weil dafür Flächen benötigt würden, müssten in einzelnen Fällen auch Grundstücksbesitzer enteignet werden. Glauber wies die Kritik zurück, Bayern habe am Hochwasserschutz gespart. Dennoch werde das Kabinett über neue Finanzmittel in dem Bereich diskutieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2024 11:00 Uhr