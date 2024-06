Bayerns Grüne fordern Aufstockung des Hochwasser-Etats

München: Den Grünen im Landtag gehen die Bemühungen der bayerischen Staatsregierung beim Hochwasserschutz nicht weit genug. Laut der Fraktionsvorsitzenden Schulze muss spätestens seit der Überschwemmungskatastrophe Anfang des Monats allen klar sein, dass in diesem Bereich massive Investitionen und eine Verdoppelung des derzeitigen Etats nötig sind. In der BR-Bürgersendung "Jetzt red i" sagte sie, die Grünen brächten das Thema Hochwasserschutz schon seit Jahren im Landtag ein. An CSU-Fraktionschef Holetschek appellierte Schulze in der BR-Sendung, gemeinsame Schritte zu gehen. Holetschek nannte die Ziele der Staatsregierung beim Klimaschutz ehrgeizig, aber umsetzbar. Bayern soll bis spätestens 2040 im Bereich der Energieversorgung klimaneutral sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2024 07:00 Uhr