Bayern will Lauterbachs Krankenhausreform stoppen

München: Bayern will nach dem Ampel-Aus die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach stoppen. Seine bayerische Amtskollegin Gerlach sagte der "Augsburger Allgemeinen", der vorliegende Gesetzentwurf gefährde in manchen Teilen Deutschlands die Versorgung mit Krankenhäusern. Die Krankenhausvergütung mit höheren sogenannten Basisfallwerten zu verbessern gehe zwar in die richtige Richtung. Es reiche aber nicht, um Krankenhausinsolvenzen zu verhindern, so Gerlach. Bayern will das Krankenhausreformgesetz in den Vermittlungsausschuss bringen. Gerlach rief alle anderen Bundesländer dazu auf, sich Ende November im Bundestag dem entsprechenden Antrag anzuschließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2024 09:00 Uhr