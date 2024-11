Bayern verweigert erstem Cannabisclub die Genehmigung

Erlangen: Nach knapp einem halben Jahr ist in Bayern eine erste Entscheidung über die Genehmigung eines Cannabis-Clubs gefallen. Ein Sprecher des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigte einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung" und erklärte, die Erlaubnis sei versagt worden. Seinen Angaben zufolge sind 29 weitere Anträge noch in der Prüfung. Bisher sei keine einzige Erlaubnis für Anbauvereinigungen erteilt worden. Der abgewiesene Cannabis Club "CSC-Minga" bezeichnete die Entscheidung des Landesamtes in einem offenen Brief als "empörend und inakzeptabel".

