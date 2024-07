Bayern stellt mehr Geld für Hochwasserschutz zur Verfügung

Kelheim: Die bayerische Staatsregierung will in den nächsten Jahren mehr Geld in den Hochwasserschutz investieren. Wie das Kabinett bei einer Sitzung im Kloster Weltenburg beschloss, erhöht der Freistaat die Mittel dafür um 100 Millionen auf insgesamt zwei Milliarden Euro. Für die Folgen des Hochwassers im Juni werden außerdem 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Damit sollen Schutzeinrichtungen an Flüssen und Bächen wieder aufgebaut werden. Ministerpräsident Söder und Umweltminister Glauber übten deutliche Kritik an der Bundesregierung. Diese habe ihr Versprechen nicht eingehalten, nach den Überflutungen in Bayern finanzielle Hilfen zu gewähren.

