Bayern-SPD macht sich für Tierschutz stark

München: Die Bayern-SPD macht sich für den Tierschutz stark. Im Landtag fordert sie eine Aufklärungskampagne darüber, dass sich Tiere nicht als Weihnachtsgeschenke eignen. Außerdem will sie nach eigenen Angaben erreichen, dass Tierheime im Freistaat generell mehr Unterstützung bekommen. Den Heimen in Bayern beschere Weihnachten jedes Jahr viele Neuzugänge, so die SPD-Abgeordnete Müller. Dabei seien sie ohnehin chronisch überlastet. Tiere seien keine Geschenke, die man beliebig umtauschen könne. Die SPD will auch in der anstehenden Debatte zum Nachtragshaushalt 2025 mehr Geld für den Tierschutz beantragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2024 15:00 Uhr