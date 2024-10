Bayern-SPD beschwört in Schweinfurt den Neuanfang

Schweinfurt: Die bayerische SPD hat auf ihrem Parteitag über die Strategie für die nächsten Jahre beraten. Die Landesvorsitzende Endres gab als Ziel vor, neue Glaubwürdigkeit aufzubauen, um so eine Trendwende im Freistaat einzuleiten. Bei der letzten Landtagswahl hatte die SPD nur noch gut acht Prozent der Stimmen bekommen. Endres räumte ein, sie habe es nicht geschafft, das Vertrauen der Bürger in ihre Politik zu gewinnen. Nun wolle die Partei wieder die - Zitat - "echten Leistungsträger" der Gesellschaft in den Fokus ihrer Politik nehmen, so Endres. Als Beispiel führte sie eine Alleinerziehende mit einem Teilzeitjob an der Kasse und den Facharbeiter in der Industrie an.

