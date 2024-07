Bayern ist das Bundesland der Ölheizungen und Wärmepumpen

München: In Bayern wird noch immer viel mit Öl geheizt. In rund 37 Prozent der Gebäude im Freistaat ist das der Fall und damit mehr als in jedem anderen Bundesland. Die Zahlen stammen von den deutschen Statistikbehörden; sie beziehen sich auf das Jahr 2022. Der Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft erklärt das unter anderem mit der vergleichsweise geringen Bevölkerungsdichte in Bayern. Der Anschluss etwa von Einfamilienhäusern an das Erdgas-oder Fernwärmenetz sei aufwändig und teuer. Auf der anderen Seite ist Bayern auch bei den Wärmepumpen auf Platz eins im Ländervergleich. Knapp sechs Prozent der Gebäude in Bayern wurden 2022 demnach per Wärmepumpe beheizt, Tendendz steigend.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2024 07:00 Uhr