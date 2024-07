Bayern heizen häufiger mit Holz als Bewohner anderer Bundesländer

München: In Bayern wird so viel mit Holz geheizt wie in keinem anderen Bundesland. Das zeigt eine BR-Analyse kommunaler Daten der Statistikämter. Die meisten Holzheizungen gibt es im oberpfälzischen Guteneck im Landkreis Schwandorf. Dort werden fast 70 Prozent der Gebäude mit Holz oder Holzpellets beheizt. Für ganz Bayern liegt der Wert bei 13 Prozent. Kaminöfen, die zusätzlich zu einer Zentralheizung betrieben werden, zählen in der Statistik nicht mit. Ofenbesitzer mit älteren Modellen müssen ab dem 1. Januar nachrüsten. Dann gelten die verschärften Vorgaben der Bundes-Immissionsschutzverordnung. Durch die neuen Grenzwerte soll die Luft sauberer werden. Alte Holzöfen stoßen mehr Feinstaub und Schadstoffe aus als Anlagen der neueren Generation.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 07:00 Uhr