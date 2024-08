Bayern erlebt den bisher wohl heißesten Tag des Jahres

München: Bayern steuert heute auf den bisher heißesten Tag des Jahres zu. Wie es vom Deutschen Wetterdienst DWD heißt, kann es in Franken bis zu 36 Grad warm werden. Wo letztlich der höchste Tageswert gemessen wird, lasse sich laut DWD aber nur schwer vorhersagen. Höchstwerte würden oft in Unterfranken registriert. Vom bayerischen Allzeithoch in Kitzingen am Main mit 40,3 Grad am 5. Juli 2015 seien die prognostizierten Werte aber noch weit entfernt, hieß es weiter. Allerdings ist die Waldbrandgefahr laut DWD vielerorts hoch, in Teilen Unterfrankens besteht eine sehr hohe Gefahr. Einige Bezirksregierungen ordneten Beobachtungsflüge an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 17:00 Uhr