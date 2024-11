Bayerischer Kabarettpreis geht an Florian Schroeder

München: Im Lustspielhaus ist gestern Abend zum 26. Mal der Bayerische Kabarettpreis verliehen worden. Der Hauptpreis ging an den Kabarettisten, Autor und Moderator Florian Schroeder. Die Jury würdigte ihn als einen "Brückenbauer", der über den Tellerrand hinausschaue. Der Musikpreis ging an den Kabarettisten Bodo Wartke und der Senkrechtstarter-Preis an die 25-jährige Ana Lucía. Geehrt wurde auch das Komiker-Duo Herbert & Schnipsi. Mit dem Preis würdigen der Bayerische Rundfunk und das Münchner Lustspielhaus seit 1999 satirisches Schaffen in verschiedensten Formen. Die Preisverleihung gibts übermorgen im BR-Fernsehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 07:00 Uhr