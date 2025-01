Bayerischer Filmpreis für "September 5"

München: "September 5" hat den mit 100.000 Euro dotierten Bayerischen Filmpreis in der Kategorie "Bester Film" gewonnen. Regisseur Tim Fehlbaum erzählt darin die dramatische Geiselnahme israelischer Athleten bei den Olympischen Spielen 1972 in München nach. In den Kategorien beste Darstellerin und bester Darsteller wurden Jella Haase und Christoph Maria Herbst ausgezeichnet. Außerdem gab es Preise für drei BR-Koproduktionen: "Sonnenplätze" gewann den Preis für den besten Nachwuchsfilm, Maja Bons wurde für das Nachwuchsschauspiel im Film "Die Akademie" prämiert, und der Preis für den besten Dokumentarfilm ging an die Regisseure von "Eternal You – Vom Ende der Endlichkeit".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2025 08:00 Uhr