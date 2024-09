Bayerische ZF-Standorte nehmen an Aktionstag der IG Metall teil

Schweinfurt: Die IG Metall hat für heute zu einem bundesweiten Aktionstag gegen den massiven Stellenabbau beim Auto- und Industriezulieferer ZF aufgerufen. Auch die Standorte in Bayern nehmen daran teil. Allein am Werk in Schweinfurt drohen tausende Entlassungen, dort laufen zwei öffentliche Protestaktionen. Weitere, innerbetriebliche Aktionen, sind im Laufe des Tages an den Standorten in Nürnberg, Thyrnau, Aschaffenburg, Auerbach und Passau geplant. In den Werken in Passau und Thyrnau rechnet die IG Metall mit rund 1000 Teilnehmern. Laut ZF arbeiten in Bayern in zwölf Betrieben fast 18-tausend Beschäftigte. Der bayerische IG Metall-Bezirksleiter, Ott, spricht von einem Versagen des Managements.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2024 13:00 Uhr