Bayerische Filmpreise für Jella Haase und Christoph Maria Herbst

München: Bei einer Gala im Prinzregententheater sind Jella Haase und Christoph Maria Herbst als beste Hauptdarsteller ausgezeichnet worden. Haase wurde für ihre Rolle in "Chantal im Märchenland" geehrt, Herbst für seine Darstellung in den Filmen "Der Buchspazierer", "Der Spitzname" und "Ein Fest fürs Leben". Der Regie-Preis ging an Ayşe Polat für den Film "Im toten Winkel". Den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten bekam Uschi Glas.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.01.2025 21:00 Uhr