Baustelle zur 2. Stammstrecke lädt zum Tag der Offenen Tür

München: Ab heute Vormittag haben Besucher die Möglichkeit, die Großbaustelle zur Zweiten Stammstrecke in der Innenstadt zu besichtigen. Fachleute sind in einem Infocenter am Marienhof vor Ort, um Fragen zu beantworten, etwa, wie man verhindert, dass durch die Tunnelarbeiten umstehende Gebäude absinken. Die zweite S-Bahn-Stammstrecke wird auf rund zehn Kilometern und in bis zu 48 Metern Tiefe zwischen den Stationen Laim und Leuchtenbergring gebaut. Ziel ist es, den Nahverkehr in der Region München zu verbessern. Die Bauarbeiten für die Zweite Stammstrecke sollen voraussichtlich 2037 abgeschlossen sein. Nach heutigem Stand betragen die Kosten für das Projekt rund sieben Milliarden Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 09:00 Uhr