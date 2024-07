Bauministerin Geywitz will Hitzeschutz in Städten vorantreiben

Berlin: Bauministerin Geywitz will mehr dafür tun, um die Städte besser vor Hitze zu schützen. Ihr Haus hat dazu jetzt ein Strategiepapier veröffentlicht. Demnach möchte das Bauministerium künftig nur noch dann Geld für die Städtebauförderung freigeben, wenn diese den Klimaschutz berücksichtigen. So sollen beispielsweise Asphaltflächen entfernt werden, damit Wasser auf natürliche Weise in den Boden sickert. Dies füllt den Grundwasserspeicher auf und vermeidet Überflutungen. Das Ministerium empfiehlt Städten und Gemeinden außerdem, mehr Bäume anzupflanzen, Dächer zu begrünen und Sonnensegel über Spielplätzen aufzuhängen. Geywitz erklärte, im Sommer machten sich der Klimawandel und seine Folgen immer mehr bemerkbar. Für ältere Menschen und kleine Kinder seien tropische Nächte und schwüles Wetter ein wachsendes Gesundheitsrisiko, so die SPD-Politikerin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.07.2024 18:15 Uhr