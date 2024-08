Bauernverband zieht negative Erntebilanz

Berlin: Der Deutsche Bauernverband zieht eine negative Bilanz der Ernte in diesem Jahr. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sprach Verbandspräsident Rukwied von einer doppelten Enttäuschung für die Landwirte. Nach seinen Worten liegen nicht nur die Erträge unter denen der Vorjahre. Auch das Preisniveau sei deutlich gesunken. Laut Rukwied beträgt der Anteil der Bauern an den Lebensmittelpreisen im Laden nur noch zehn bis fünfzehn Prozent. Der Rest fließe in andere Taschen. Rukwied sprach von einer großen Frustration in der Landwirtschaft nach dieser Ernte, zumal auch die Witterung es den Bauern dieses Jahr sehr schwer gemacht habe. Die offiziellen Zahlen präsentiert er ab 11 Uhr bei einer Pressekonferenz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2024 10:00 Uhr