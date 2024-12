Bamf stoppt Entscheidungen über syrische Asylanträge

Nürnberg: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat vorerst alle Verfahren syrischer Asylbewerber ausgesetzt. Das hat die Behörde dem BR mitgeteilt und damit einen Bericht des "Spiegel" bestätigt. Die Lage in Syrien sei unübersichtlich. Man könne derzeit keine seriösen Beurteilungen vornehmen. Jede Asyl-Entscheidung stünde sonst "auf tönernen Füßen", teilte das Amt dem "Spiegel" mit. Demnach sind gut 47.000 Asylanträge von Syrerinnen und Syrern betroffen. Aufständische unter Führung der islamistischen HTS-Miliz hatten am Wochenende die syrische Hauptstadt Damaskus erobert und Machthaber Assad gestürzt. Die verbliebene Regierung will nun rasch eine Machtübergabe organisieren. Assad und seine Familie sind nach Russland geflohen. Dort sollen sie Asyl erhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 17:00 Uhr