Bahnverkehr ist durch Hochwasser stark beeinträchtigt

München: Bahnreisende müssen wegen des Hochwassers in Süddeutschland mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Wie das Unternehmen auf seiner Internetseite mitteilt, kommt es zum Beispiel auf den Strecken München-Berlin, München-Zürich, Stuttgart-Frankfurt und Augsburg-Kempten-Oberstdorf zu Ausfällen. Grundsätzlich rät die Bahn von Reisen in die Hochwassergebiete in Bayern und Baden-Württemberg ab. In den noch fahrenden Zügen kann es demnach sehr voll sein. Gestern Abend waren zwei Waggons eines ICE mit 185 Passagieren an Bord in Schwäbisch Gmünd nach einem Erdrutsch entgleist. Die Passagiere blieben unverletzt. Wann genau der Zug geborgen wird, ist laut Bahn noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 13:00 Uhr