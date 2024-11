Bahn will Geschäftsreisen attraktiver machen

Frankfurt am Main: Die Deutsche Bahn will Geschäftsreisen mit dem Zug attraktiver machen. Dazu führt sie zum kommenden Jahr ein neues Ticket ein. Wie das Unternehmen mitteilte, soll der "Sparpreis Business" beispielsweise für die Strecke von Frankfurt nach Berlin ab 27 Euro 99 erhältlich sein. Bei einer Stornierung soll der Betrag künftig direkt an das Unternehmen zurückgebucht werden können. Bisher ist das bei Sparpreis-Tickets nur gegen Gutscheine möglich.

