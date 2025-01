Bahn-Gewerkschaft EVG will Tarifabschluss vor der Bundestagswahl

Berlin: Wegen der anstehenden Bundestagswahl will die Eisenbahn-Gewerkschaft EVG die Tarifverhandlungen vorziehen. Bereits am kommenden Donnerstag will die EVG ihre Forderungen bekanntgeben. Ende Januar sollen dann die Gespräche mit der Deutschen Bahn starten. Die EVG hofft auf eine Einigung noch vor der Wahl Ende Februar. Den frühen Start der Tarifverhandlungen begründet die EVG mit den Forderungen der Union, die sich für einen Sparzwang und eine Zerschlagung des bundeseigenen Konzerns ausgesprochen habe. Die Bahn-Mitarbeiter dürften aber nicht zum Spielball der Politik werden. Mit Streiks müssen Fahrgäste nicht rechnen, da der aktuelle Tarifvertrag noch bis Ende März läuft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 08:00 Uhr