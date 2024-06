Bahn erwartet weitere Einschränkungen

Berlin: Auf den Fernverkehrsstrecken der Bahn wird es nach Einschätzung des Konzerns weiter zu Einschränkungen kommen. In welchem Umfang der Verkehr beeinträchtigt wird, ist noch nicht bekannt. Die Bahn kündigte aber an, ihre Kulanzregelung auszudehnen. Wer eine Fahrkarte für Montag gekauft habe und seine Fahrt wegen der Unwetterschäden verschieben möchte, könne später reisen, hieß es. Die Zugbindung sei für diese Fahrkarten aufgehoben. Zum Wochenstart entfällt an vielen Schulen in Bayern der Schulunterricht in Präsenz.

