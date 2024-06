Bahn bestätigt spätere Eröffnung von Stuttgart 21

Stuttgart: Der Umbau des Hauptbahnhofs dauert noch länger als geplant. Bis Ende 2026 sollen alle wesentliche Teile von Stuttgart 21 in Betrieb gehen, wie die Deutsche Bahn jetzt bestätigt hat. Die Kosten schätzt der Staatskonzern auf 11,5 Milliarden Euro. Damit würde der Umbau sieben Jahre später fertig werden und mehr als doppelt so viel kosten wie ursprünglich geplant. DB-Vorstand Huber sagte, Stuttgart 21 sei die komplexeste Inbetriebnahme eines neuen Eisenbahnknotens der vergangenen Jahrzehnte in Europa. Das Großprojekt war bereits in der Planungsphase heftig umstritten. Im Kern sieht es vor, den Stuttgarter Kopfbahnhof unter die Erde zu verlegen und an Hochgeschwindigkeitsstrecken anzubinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 17:00 Uhr