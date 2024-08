Baerbock würdigt Einsatz von humanitären Helfern

Berlin: Anlässlich des Welttags der humanitären Hilfe hat die deutsche Außenministerin Baerbock die Entschlossenheit der Helferinnen und Helfer gewürdigt. Deren selbstloser Einsatz schenke denen Hoffnung, die keine mehr hätten, so die Grünen-Politikerin laut Redemanuskript. Sie betonte, dass mit Blick auf die aktuellen Konflikte in der Welt mehr finanzielle Mittel für humanitäre Hilfe nötig seien. Die Bundesregierung werde auch weiterhin Menschen in akuten Krisen helfen, sagte Baerbock.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2024 01:00 Uhr