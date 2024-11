Baerbock wirbt für internationale Zusammenarbeit beim Klimaschutz

Berlin: Anlässlich der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan hat der Bundestag in einer Aktuellen Stunde über den Umweltschutz debattiert. Außenministerin Baerbock warb für eine internationale Zusammenarbeit in Sachen Klimaschutz. Sollten sich die USA unter dem künftigen Präsidenten Trump aus dem Pariser Klima-Abkommen zurückziehen, müsse Europa noch mehr tun, forderte die Grünen-Politikerin. Ähnlich äußerte sich der CDU-Klimaexperte Jung. Starke Schultern müssten auch mehr zum Klimaschutz beitragen. In diesem Zusammenhang rief er dazu auf, Länder wie China und die reichen Ölstaaten "mit ins Boot zu holen". Zudem forderte er mehr private Investitionen in den Klimaschutz.

