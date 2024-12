Baerbock warnt vor sogenannter russischer Schattenflotte

Berlin: Bundesaußenministerin Baerbock hat vor der sogenannten russischen Schattenflotte gewarnt. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte sie, fast im Monatsrhythmus beschädigten Schiffe derzeit wichtige Unterseekabel in der Ostsee. Ihr falle es schwer, da an Zufällle zu glauben. Die russische Schattenflotte, so Baerbock, sei eine große Gefahr für Umwelt und Sicherheit. Als Schattenflotte werden Schiffe bezeichnet, die nicht unter russischer Flagge fahren, um Sanktionen zu umgehen. Am ersten Weihnachtsfeiertag war am Unterwasserstromkabel Estlink 2 zwischen Finnland und Estland ein Schaden festgestellt worden. Die finnischen Behörden machen dafür einen Tanker verantwortlich, der in Russland gestartet ist.

