Baerbock trifft zu neuer Nahost-Reise in Saudi-Arabien ein

Riad: Bundesaußenministerin Baerbock ist in Saudi-Arabien angekommen. Sie landete in der Nacht in Riad, der ersten Station ihrer Nahost-Reise. Danach geht es für Baerbock weiter nach Jordanien, Israel und ins Westjordanland. Es ist Baerbocks elfte Reise in die Region seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober. Im Mittelpunkt stehen die Bemühungen um ein Abkommen über eine Waffenruhe und die Freilassung von israelischen Geiseln durch die Hamas im Gazastreifen. Unterdessen steht eine solche Vereinbarung nach Angaben der US-Regierung zu 90 Prozent. Ein hochrangiger Vertreter sagte, 14 von 18 Absätzen seien fertig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2024 02:00 Uhr