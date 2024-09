Baerbock spricht sich gegen deutschen Alleingang in der Asylpolitik aus

Berlin: Die Bundesregierung, Länder und die Unions-Fraktion beraten zur Stunde über den künftigen Kurs in der Migrationspolitik. CDU und CSU drängen darauf, dass Flüchtlinge, die aus anderen EU-Ländern nach Deutschland kommen, verstärkt abgewiesen werden. Die Grünen haben daran allerdings rechtliche Zweifel, sowohl auf nationaler- als auch auf europäischer Ebene. Bundesaußenministerin Baerbock warnte eneut vor einem deutschen Alleingang in der Asylfrage. Gleichzeitig betonte sie, wo das geltende EU-Recht nicht funktioniere, müsse es effektive Schritte auch an deutschen Grenzen geben. Bundesinnenministerin Faeser will künftig wieder an allen deutschen Grenzen kontrollieren lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2024 16:00 Uhr