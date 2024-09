Baerbock ruft Israel zu Kompromissbereitschaft auf

Berlin: Kurz vor ihrer Abreise in den Nahen Osten hat Bundesaußenministerin Baerbock Israel zur Kompromissbereitschaft aufgerufen. Die Regierung dürfe sich nicht länger Verhandlungen über eine Zweistaatenlösung mit den Palästinensern verschließen, sagte die Grünen-Politikerin in Berlin. Andernfalls werde die langfristige Sicherheit Israels gefährdet. Mit dem Begriff Zweistaatenlösung ist ein unabhängiger palästinensischer Staat gemeint, der friedlich in der Nachbarschaft zu Israel existiert. Ministerpräsident Netanjahu lehnt dies ab, ebenso die militant-islamistische Hamas. Morgen will Baerbock Gespräche in Saudi-Arabien und Jordanien führen. Am Freitag trifft sie in Israel Mitglieder des Kabinetts und im Westjordanland spricht sie mit dem Chef der palästinensischen Autonomiebehörde.

