Baerbock plädiert für weitere Nato-Unterstützung der Ukraine

Berlin: Bundesaußenministerin Baerbock mahnt eine weitere Unterstützung der Ukraine durch die Nato an. Russland werde auf absehbare Zeit die größte Bedrohung für unsere Sicherheit und Freiheit in Europa bleiben, deshalb müsse die Nato insgesamt "europäischer" werden. Das sagte Baerbock in einer Bundestagsdebatte zum anstehenden Gipfel anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Verteidigungsbündnisses kommende Woche in Washington. Der Westen müsse gegen die russische Bedrohung angehen, um Freiheit und Demokratie zu verteidigen, so die Außenministerin. Mit Blick auf den aktuellen Haushalts-Streit in der Ampel sagte die Grünen-Politikerin, die Investition in die eigene Wehrhaftigkeit koste Geld. Würden wir nicht in die Sicherheit und Freiheit investieren, wäre die für unsere Kinder "unbezahlbar", so die Ministerin. Die Investition in die Ukraine sei eine Investition in die Zukunft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2024 11:00 Uhr