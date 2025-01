Baerbock ist zu Syrien-Konferenz in Saudi-Arabien eingetroffen

Riad: Bundesaußenministerin Baerbock ist zur Syrien-Konferenz in Saudi-Arabien eingetroffen. Bei dem Treffen mit Chefdiplomaten mehrerer westlicher und arabischer Staaten solle es um den friedlichen Übergang von Syrien hin zu einem so wörtlich "inklusiven politischen System" gehen, teilte das Auswärtige Amt mit. Im Dezember hatte Baerbock bereits ihren sogenannten Acht-Punkte-Plan vorgestellt, wie sie dem Land nach dem Sturz Assads helfen wolle - geknüpft an Bedingungen. So zum Beispiel, dass sich alle Minderheiten und Gruppen am Wiederaufbau beteiligen. Syriens neue Führung strebt an, dass westliche Sanktionen aufgehoben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2025 11:00 Uhr