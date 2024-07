Autozulieferer ZF will bis zu 14.000 Stellen streichen

Friedrichshafen: Der Zulieferer ZF reagiert auf die schwierige Lage in der Automobilbranche und streicht zahlreiche Arbeitsplätze. Nach Angaben des Unternehmens sollen in den nächsten vier Jahren zwischen 11.000 und 14.000 Stellen wegfallen. Standorte würden zusammengelegt beziehungsweise gebündelt. Für Bayern vermuten Arbeitnehmervertreter, dass viele Beschäftigte am Standort Schweinfurt ihren Job verlieren könnten. Bestätigt hat ZF bereits, dass Thyrnau bei Passau von dem Sparprogramm betroffen ist. Der Gesamtbetriebsrat des Autozulieferers kündigte Widerstand gegen das Vorhaben an. Man werde um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen, hieß es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 17:00 Uhr