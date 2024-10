Autozulieferer Bosch wird Jahresziele verfehlen

Stuttgart: Der Technologiekonzern Bosch wird heuer nach eigenen Angaben seine Ziele verfehlen. Vorstandschef Hartung sagte dem "Tagesspiegel", der Umsatz werde 2024 leicht unter dem des Vorjahres liegen. Eigentlich habe man ihn aber erhöhen wollen. Die Umsatzrendite werde heuer maximal vier Prozent betragen, so Hartung - im Vergleich zu fünf Prozent im Jahr 2023. Die Zielmarke von sieben Prozent im übernächsten Jahr habe Bosch aber weiter im Visier. Einen weiteren Stellenabbau schloss der Vorstandschef in dem Interview nicht aus. Schon jetzt will Bosch 7.000 Stellen einsparen - vor allem in der Autozulieferung, aber auch in der Werkzeugsparte.

