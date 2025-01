Autofahrer rast in New Orleans in Menschenmenge - zehn Tote

New Orleans: In der US-amerikanischen Südstaatenmetropole ist ein Autofahrer in der Neujahrsnacht offenbar absichtlich in eine Menschenmenge gerast. Laut Stadtverwaltung kamen dabei mindestens zehn Menschen ums Leben, 30 weitere sollen verletzt worden sein. Nach Angaben des US-Senders CBS News fuhr der Fahrer eines Pick-Ups mit hoher Geschwindigkeit auf der Bourbon Street im berühmten Ausgehviertel French Quarter in die Menge. Laut Augenzeugen stieg der Fahrer danach aus und habe angefangen um sich zu schießen. Die Polizei hat bisher noch keine offiziellen Informationen zu dem Vorfall herausgegeben. Rettungskräfte waren mit einem großen Aufgebot vor Ort, wie Aufnahmen örtlicher TV-Sender zeigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2025 13:45 Uhr