Ausweisdokumente per Post zuschicken lassen ist möglich

Berlin: Für den Erhalt von Ausweisen gilt ab heute eine neue Regelung. Sogenannte hoheitliche Dokumente können auf Wunsch gegen Gebühr per Post verschickt werden. Damit entfällt der Gang zum Amt. So sollen die Behörden entlastet werden. Der neue Versandservice kostet 15 Euro. Das Bundesinnenministerium begründet die Kosten mit dem aufwändigen Zustellverfahren. Die Sendung muss an der Haustür dem Empfänger persönlich übergeben werden. Die Gesetzesänderung tritt heute in Kraft, umgesetzt wird sie voraussichtlich im Mai 2025. Auch das neue Selbstbestimmungsgesetz gilt ab heute. Trans-geschlechtliche, inter-geschlechtliche und nicht-binäre Menschen können ab sofort einfacher ihren Geschlechtseintrag auf dem Standesamt ändern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2024 08:00 Uhr