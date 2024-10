Auswärtiges Amt bewertet mögliche Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach

Berlin: Das Auswärtige Amt hat sich zu einem möglichen Einsatz nordkoreanischer Soldaten im Russland-Ukraine-Krieg geäußert. Eine Ministeriumssprecherin bezeichnete es als eindeutige Eskalation, sollten sich die jüngsten Berichte bewahrheiten. Wörtlich sagte sie: "Wir fordern die nordkoreanische Seite dazu auf, nicht dazu beizutragen und alles in diese Richtung zu unterlassen". Die US-Regierung und die Nato haben nach eigenen Angaben Beweise für die Stationierung tausender nordkoreanischer Soldaten in Russland. Diese könnten noch am kommenden Wochenende in das Kriegsgebiet geschickt werden, schrieb der ukrainische Präsident Selenskyj und verwies auf Erkenntnisse des Geheimdienstes seines Landes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2024 14:00 Uhr