Außenministerium will in Belarus begnadigten Deutschen nach Hause holen

Berlin: Das Bundesaußenministerium will den in Belarus begnadigten Deutschen so schnell wie möglich nach Hause holen. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts mit, wollte sich aber nicht weiter zu Details äußern. Früheren belarussischen Medienberichten zufolge laufen im Hintergrund Verhandlungen über das Schicksal des Mannes. Denkbar wäre ein Gefangenenaustausch auch mit Russland. Der belarussische Präsident Lukaschenko hatte den zum Tode verurteilten Rico K. nach Terrorismusvorwürfen begnadigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.07.2024 18:15 Uhr