Ausläufer von Hurrikan Milton erreichen Florida

Tampa: An der Westküste Floridas sind Ausläufer des Hurrikans Milton zu spüren. Starker Wind und Regen haben die Region um die Großstadt Tampa erreicht., Straßen sind überflutet. Dort haben Millionen Menschen ihre Häuser verlassen. In den Straßen liegt teils noch Schutt, den Hurrikan Helene hinterlassen hatte. Dieser Schutt könnte zu lebensgefährlichen Geschossen werden, wenn er herumgewirbelt wird. US-Präsident Biden hat den obersten nationalen Katastrophenschützer nach Florida entsandt. Am Nachmittag Ortszeit hatte er die Einwohne von Florida nochmals deutlich vor der Stärke der Hurrikans gewarnt. Er sagte, man müsse sich auf den Sturm des Jahrhunderts gefasst machen; der starke Wind könne ganze Wohnviertel zerstören.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.10.2024 02:00 Uhr