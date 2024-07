Ausfälle bei der Bahn in Oberbayern nach Unwettern

München: Eine Unwetterfront mit schweren Gewittern hat in Oberbayern örtlich für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. Die Feuerwehr im Oberland meldete über 90 Einsätze. Besonders betroffen waren der Landkreis Bad Tölz-Wofratshausen und die Region Murnau sowie die Kreise Miesbach und Rosenheim. Wegen des Unwetters kommt es bei der Bahn zu Ausfällen: So können auf der Strecke zwischen Holzkirchen und Deisenhofen zurzeit keine Züge fahren, die S-Bahnen wenden in Deisenhofen. Auch auf der Strecke zwischen Rosenheim und Mühldorf ist am frühen Abend die Regionalbahn wegen eines Unwetterschadens ausgefallen. Für beide Strecken wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 23:00 Uhr