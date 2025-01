Augsburg gewinnt in Bremen 2:0 - Union Berlin schlägt Mainz

Zum Fußball: In der Bundesliga feiert der FC Augsburg einen wichtigen Auswärtssieg. Die Schwaben gewannen in Bremen 2:0. Zuvor hatte Union Berlin Mainz mit 2:1 bezwungen. Bei der Handball-WM hat die deutsche Mannschaft auch ihr drittes und letztes Vorrundenspiel gewonnen. Gegen Tschechien siegte die DHB-Auswahl mit 29:22. Maßgeblichen Anteil daran hatte Torhüter David Späth, der auch zum "Man of the Match" gewählt wurde. Deutschland geht als Gruppensieger in die Hauptrunde. Dort ist Weltmeister Dänemark am Dienstag der erste Gegner.

