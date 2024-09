Auftritte und Kundgebungen vor Landtagswahl in Brandenburg

Potsdam: Vor der morgigen Landtagswahl in Brandenburg nutzen Politiker den heutigen Tag noch für Auftritte und Kundgebungen. SPD-Ministerpräsident Woidke rief die Bürgerinnen und Bürger auf, mit ihrem Votum am Sonntag gegen Rechtsextremismus einzutreten. CDU-Chef Merz tritt am Nachmittag gemeinsam mit dem Spitzenkandidaten seiner Partei, Redmann, in Potsdam auf. Für die AfD spricht der umstrittene Europaabgeordnete Krah in Senftenberg. Die letzten Wahl-Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD um den ersten Platz hin. Die Landtagswahl wird überschattet von drohendem Hochwasser in Brandenburg. Nach den heftigen Niederschlägen in Polen und Tschechien wird dort der höchste Pegel der Oder erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2024 13:00 Uhr