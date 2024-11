Aufständische rücken in Syrien offenbar weiter vor

Damaskus: In Syrien sind die Gegner von Präsident Assad offenbar weiter auf dem Vormarsch. Aus Kreisen der Aufständischen hieß es, die gesamte Provinz Idlib sei inzwischen in ihren Händen. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. In der Provinz Aleppo kontrollieren die Rebellen inzwischen weite Teile der gleichnamigen Millionenstadt. Das hat nun auch die Regierung von Präsident Assad eingeräumt. Sie spricht von "terroristischen Organisationen", denen der Erfolg mit Hilfe ausländischer Streitkräfte gelungen sei. Zahlreiche Menschen sollen auf der Flucht sein. Seit dieser Woche machen die Dschihadisten in Syrien überraschend wieder Geländegewinne. Seit März 2020 gilt eigentlich eine Waffenruhe, die von Russland und der Türkei nach einem jahrelangen Bürgerkrieg ausgehandelt worden war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 16:00 Uhr