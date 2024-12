Aufständische in Syrien stehen vor Damaskus

Damaskus: Nach einem rasanten Vormarsch stehen die regierungsfeindlichen islamistischen Kämpfer in Syrien offenbar kurz vor der Hauptstadt. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte haben die Milizen bereits einige Ortschaften in der Umgebung von Damaskus eingenommen. Die Regierungstruppen sollen sich demnach weiter zurückgezogen haben. Angesichts der Lage in Syrien riefen mehrere Staaten, darunter die USA, Russland und Jordanien, ihre Staatsbürger auf, das Land "schnellstmöglich" zu verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2024 20:00 Uhr