Aufräumarbeiten laufen nach Unwettern in Südbayern

München: Heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel haben im Süden Bayerns für vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Allein in Schwaben mussten Polizei und Feuerwehr bis Mitternacht zu rund 700 Einsätzen ausrücken, um Keller und Straßenunterführungen leerzupumpen sowie Bäume von Straßen und Bahnstrecken zu räumen. Der Schwerpunkt lag in den Bereichen Ost- und Oberallgäu sowie im Landkreis Lindau. Straßen waren teilweise mit Hagelkörnern weiß bedeckt. Die Polizei in Oberbayern spricht von etwa 230 Einsätzen. In Icking im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wurde die Ortsmitte überflutet, feststeckende Autos wurden von der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen. Am Ickinger Berg rutschte ein Stück Erdreich ab und blockierte eine Straße. Berichte über schwerer Verletzte gibt es nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 12:00 Uhr