Auch Flutopfer gewinnen bei spanischer Weihnachtslotterie "El Gordo"

Madrid: In den spanischen Überflutungsgebieten in der Mittelmeerregion Valencia haben mehrere Menschen in der traditionellen spanischen Weihnachtslotterie gewonnen. In mehreren der rund 80 betroffenen Gemeinden konnten sich Gewinnerinnen und Gewinner über bis zu sechsstellige Summen freuen. Nach Catarroja, einem der am schwersten betroffenen Orte, ging ein Gewinn von 500.000 Euro. Bei Überschwemmungen und Erdrutschen durch extremen Starkregen waren in Spanien Ende Oktober 222 Menschen gestorben. Die El Gordo genannten Weihnachtslotterie schüttete in diesem Jahr mit insgesamt 2,7 Milliarden Euro so viel Geld aus wie noch nie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 17:00 Uhr