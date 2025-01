Attentäter von New Orleans hat sich vor kurzem radikalisiert

New Orleans: Nach dem Anschlag in der Silvesternacht geht die US-Bundespolizei FBI davon aus, dass der Täter nicht allein gehandelt hat. Der 42-jährige Fahrer eines Kleinlasters hatte im Szene-Viertel French Quarter 15 Menschen in den Tod gerissen. Er selbst starb bei einem Schusswechsel mit der Polizei. Laut US-Medien hatte sich der gebürtige US-Amerikaner in den vergangenen Monaten radikalisiert. An seinem Fahrzeug wurde eine Fahne der Terrormiliz "Islamischer Staat" gefunden. Im French Quarter entdeckte die Polizei mehrere Sprengsätze. Ein Überwachungsvideo zeigt zudem vier Personen, die eine mutmaßliche Bombe platzieren. Wenige Stunden nach der Tat in New Orleans explodierte vor einem Trump-Hotel in Las Vegas ein Tesla-Cybertruck. Der Fahrer starb, sieben Personen wurden verletzt. Die Polizei prüft, ob es Zusammenhänge zwischen den beiden Ereignissen gibt.

